Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında bomba açıklama! Karaya çıktığını düşünüyorum! Bro bro diye seslendim ama...
Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında sırra kadem bastı. Türk yarışmacı Hayati Şamiloğlu ise Rus yüzücü hakkında bomba açıklamalar yaptı. Rus yüzücüyle denizin ortasında karşılaştıklarını ve yanlış tarafa yüzdüğü için uyardığını belirten Şamiloğlu, '10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. Çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Bana doğru bakınca ona yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim. Beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı. Karaya çıktığını düşünüyorum' ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları
Kayıp Rus yüzücü olayında yeni detaylar ortaya çıktı... İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını belirten amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.
Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti. Kandilli İskelesi'nde konuşan Şamiloğlu, yarışa binlerce kişinin üç farklı renkte boneyle katıldığını söyledi.
Şamiloğlu, yarışa katılan ilk grubun kırmızı boneli olduğunu, Svechnikov'un ise yeşil boneli olan ikinci grupta yer aldığını düşündüğünü belirterek, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim." diye konuştu.