Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:50

Rus yüzücüye ne oldu? Eşi İstanbul’u terk etti! Annesinden şaşırtan açıklama: Sanki birisi onu…

Türkiye bu olayı konuşuyor… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ne oldu? Yüzmede dünya rekortmeni olan ve bu alanda okul açıp öğrencilere eğitim veren bir sporcu, yüzlerce kişinin rahatça tamamladığı yarışta sudan nasıl çıkamadı? Akıntıya mı kapıldı? Kalp krizi mi geçirdi? Tüm bu sorular yanıt beklerken; Rus yüzünün eşi, çalışmalar tamamlanmadan İstanbul'u terk etti. Yüzücünün annesinden ise çok çarpıcı açıklamalar geldi: Sanki birisi onu bu işten alıkoymaya çalışıyordu!

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'a hala ulaşılamadı. Sahil güvenlik ekipleri tekneleriyle birlikte Boğaz'da geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yüzücüyü arama çalışmalarının bugün de Beykoz Kandilli'de devam ettiği kaydedildi.

RUS YÜZÜCÜNÜN ANNESİ KONUŞTU

Boğaz'da yüzdükten sonra kaybolan yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi ise oğlunun yarışından önce kötü bir önseziye sahip olduğunu ve endişe verici işaretler fark ettiğini söyledi.

Svechnikov'un annesi salı günü "RT" Rus haber kuruluşuna konuştu. "Oğlum bu yüzmeyi gerçekten çok bekliyordu, ama bizim kötü bir önsezimiz ve endişe verici işaretlerimiz vardı. Örneğin, Nikolai bu yüzme için kaydını ilk denemede yaptıramadı. Sanki birisi onu bu işten alıkoymaya çalışıyordu. Kaydını yalnızca yüzme öncesi gece yapabildi" ifadelerini kullandı.

EŞİ RUSYA'YA DÖNDÜ

RİA Novosti'nin haberine göre ise kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un eşinin Rusya'ya geri döndüğü aktarıldı. Yüzücünün akrabası Alena Karaman, "Antonina Rusya'ya geri uçuyor çünkü kendini çok kötü hissediyor" dedi.

RUS VEKİL AÇIKLAMA YAPTI

Rus milletvekili Svetlana Jurova, Boğaz'da yüzdükten sonra kaybolan yüzücü hakkında "Life" haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, sporcunun kalp durması nedeniyle bitiş çizgisine ulaşamamış olabileceğini bildirdi.

Jurova'ya göre, yoğun fiziksel aktivite sırasında, iyi hazırlanmış sporcularda bile sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Jurova, 'Bunun ne zaman olacağını kimse tam olarak bilemez. Özellikle yüksek irtifalarda veya suda. Durumun nasıl gelişeceğini önceden tahmin etmek imkansızdır. Tüm bunlar çok riskli ve kişinin vücut durumuna bağlıdır' dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Beykoz Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona ermişti.

3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti.

Yüzücünün kaybolmasıyla birlikte polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na haber verilmişti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlatmıştı.