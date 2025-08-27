Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:50
Rus yüzücüye ne oldu? Eşi İstanbul’u terk etti! Annesinden şaşırtan açıklama: Sanki birisi onu…
Türkiye bu olayı konuşuyor… Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ne oldu? Yüzmede dünya rekortmeni olan ve bu alanda okul açıp öğrencilere eğitim veren bir sporcu, yüzlerce kişinin rahatça tamamladığı yarışta sudan nasıl çıkamadı? Akıntıya mı kapıldı? Kalp krizi mi geçirdi? Tüm bu sorular yanıt beklerken; Rus yüzünün eşi, çalışmalar tamamlanmadan İstanbul'u terk etti. Yüzücünün annesinden ise çok çarpıcı açıklamalar geldi: Sanki birisi onu bu işten alıkoymaya çalışıyordu!