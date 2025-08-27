Video Yaşam Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama "Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi" | Video
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama

27.08.2025 | 14:18

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını belirten amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, "Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum." dedi.

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolmasının ardından arama çalışmaları 4. günde devam ediyor. Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi. Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti. Kandilli İskelesi'nde AA muhabirine konuşan Şamiloğlu, yarışa binlerce kişinin üç farklı renkte boneyle katıldığını söyledi.

Şamiloğlu, yarışa katılan ilk grubun kırmızı boneli olduğunu, Svechnikov'un ise yeşil boneli olan ikinci grupta yer aldığını düşündüğünü belirterek, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim." diye konuştu.

"BOĞAZ'DA FAZLA AKINTI YOKTU"
Kendisinin yüzdüğü yön ile Svechnikov'un yüzdüğü yanlış yönü el işaretiyle gösteren Şamiloğlu, şöyle devam etti:
"Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Bir Rus olimpiyat yüzücüsü bir rekortmen, 'Akıntıya kapılmıştır.' diye bir ifadede bulunulmuş. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz'daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz'de olduğu gibi burada söz konusu değil. Yönünü şaşırmış bir yüzücü olduğunu düşündüm çünkü her yıl öyle yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyorlar. Bu yüzücünün o görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu."

"UYARMAMA RAĞMEN ROTASINI DEĞİŞTİRMEDİ"
Şamiloğlu, sporculara takılan çiplerin yetersiz olduğunu, bunların yalnızca yüzücülerin suya giriş anı ile karaya çıktığı anı hesapladığını belirterek, daha gelişmiş çipler kullanılması gerektiğini söyledi. Önceki yıllardaki yarışlarda da yönünü şaşıran yüzücüler gördüğünü ve uyardığını kaydeden Şamiloğlu, kendisini duymayan bir kişiyi dokunarak dahi uyardığını aktararak, "Ama bu kişi uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi." dedi.
Şamiloğlu, kuvvetli bir yüzücü gibi görünen Svechnikov'un kaybolacağını hiç tahmin etmediğini anlatarak, "Dün basında resmini görünce 'A bu denizde kafasını kaldırıp bana doğru bakan kişi' diye çehresinden tanıdım. Tanıyınca da 112'yi aradım. 112 de Sahil Güvenliğe yönlendirmiş. Sahil Güvenlik gelip beni Kuzguncuk İskelesi'nden aldı, olay mahalline gittik. Yer ve koordinat tespiti yaptık. Gerekli bilgileri onlara resmi raporla verdim." şeklinde konuştu.

Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama "Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi" | Video 27.08.2025 | 14:18
