Eski futbolcu Gökhan Gönül adliyede | Video

03.12.2025 | 14:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Borsa manipülasyonu soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.