Beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 03.12.2025 | 14:18 Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan ve kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sis ve karın buluşması ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkarttı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.