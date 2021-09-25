TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star Tv, ATV, TRT1 tv yayın akışı 25 Eylül 2021

Tv yayın akışı ile televizyonda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 ekranlarındaki yerini alırken akşam yayınlanacak yapımlar bu noktada merak ediliyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. Peki tv'de bugün ne var? İşte Kanal D, Star Tv, ATV, TRT1 tv yayın akışı 25 Eylül 2021