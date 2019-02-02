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02 Şubat 2019 Televizyon Yayın Akışı

02 Şubat 2019 - Star Yayın Akışı

Star Günlük Yayın Akışı - Star televizyonu ile ilgili günlük yayın akışını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Star Star

  • 07:00 Kalbimin Sultanı
  • 08:00 Akeşböceği
  • 10:00 Yerli dizi
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 Yerli dizi
  • 16:00 Yerli dizi
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Yerli dizi : Erkenci Kuş
  • 20:00 Yerli dizi : Erkenci Kuş
  • 20:00 Yerli dizi : Erkenci Kuş
  • 20:00 Yerli dizi : Erkenci Kuş
  • 20:00 Yerli dizi : Erkenci Kuş
  • 20:00 Yerli dizi : Erkenci Kuş
  • 20:00 Yerli dizi : Erkenci Kuş
  • 00:15 Yerli dizi

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GÜNÜN DİZİLERİ

ATV DİZİLERİ

Şahin Tepesi
Şahin Tepesi
Ağlama Anne
Ağlama Anne
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Sen Anlat Karadeniz
Sen Anlat Karadeniz
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Can Kırıkları
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