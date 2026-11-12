Artık her şeyimiz dijital oldu. Gerçek para neredeyse tamamen sistemden çıktı. Parasal varlığımız, dijital banka hesabımızdaki sayılardan ibaret. Varsa, altın ve döviz hesabımız da öyle...

Filmleri, dizileri dijital ortamda izliyor, kitabı bile elektronik sayfalardan okuyoruz. Bitcoin denilen neredeyse hayali bir para sistemine yatırım yapıyoruz. Emekli maaşımız banka hesabımıza yatıyor, daha yüzünü görmeden kiraya, kredi kartına, faturalara bölüştürüyoruz, tabii yettiği kadar.

Yapay zeka neredeyse tüm hayatımıza egemen oldu. Bilgi tamamen onun hükümranlığına geçti. Kitapçılardan kolilerce kitap topluyor, içindekileri dijital sisteme yükledikten sonra topluca yakıyorlar. Bilgide, kültürde, eğitimde "tekelleşmek" için. Tıpkı Nazi Almanyası'nda olduğu gibi...

Sosyal medyada paylaştıklarımızla artık ciğerimizi biliyorlar. Operasyonun ilk ayağı olan pandemi sayesinde hepimizi evin içinde dijital bir dünyaya mahkum ettiler. Daha kolay yönetebilsinler, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı, hangi hastalıklara sahip olduğumuzu bilsinler diye. Bizde HES, diğer ülkelerde farklı isimler taşıyan "fişlemelere" tâbi tutulduk.

Şimdi elleri şalterde bekliyorlar. İndirdikleri zaman kafalarındaki yeni dünya düzenini kurmak için gereken kaos ortamını sağlayacaklar. Ortada para da kalmayacak, enerji de... Başı kesilmiş tavuk gibi oradan oraya koşturacağız.

Dünyanın 33 ülkesinin "Yandım Allah" diyerek vatandaşlarını mum, nakit para, yiyecek ve içecek stoklamaya çağırmalarının gerçek sebebi budur.

Bu kez kıyamet, "randevulu" geliyor, bilesiniz!



Evlilik üzerine sözler

Bir adam karısına arabasının kapısını tutuyorsa emin olabilirsiniz. Ya arabası yenidir ya da karısı!..

Bir genç, babasına sorar; ''Baba evlenmek kaça mal olur?'' Baba cevap verir: ''Bilmiyorum oğlum, ben hâlâ ödüyorum.''

Günümüzde evlilik döngüsü; açılış, saygı duruşu, cicim ayı, geçim ayı, trip ayı, didişme ayı, kavga ayı, ayı oğlu ayı ve kapanış.

Bir kavgadan sonra kadın, kocasına bağırır: ''Seninle evlendiğimde tam bir aptalmışım.'' Adam cevap verir: ''Evet aşıktım, fark edemedim.''

Evliliğin ilk yılında adam konuşur kadın dinler, ikinci yılında kadın konuşur adam dinler, üçüncü yılında her ikisi de konuşur, komşular dinler.

Delikanlı sorar: "Evlilik güzel midir dede?" Dede: "Güzeldir oğul, karın dert ortağın olur." Delikanlı: "İyi de benim derdim yok ki dede." Dede: "Evlenince o da olur!.."

Erkek, karısının söylemediği her sözcüğü anladığı andan itibaren gerçekten evlidir...

Fadime, Temel'e seslenir: "Temel şu kuzuyu kes de sana akşama nefis yemekler yapayum." Temel "Niçun?" diye sorunca Fadime öfkelenir: "Evliliğimizin onuncu yılı daaa..." Temel umursamaz tavırla reddeder: "Benim hatamı kuzu niye çeksin?!."

Eğer bekarsan her yerde mutlu çiftler görürsün. Eğer evliysen her yerde mutlu bekarlar görürsün...

Evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra yarısını kapayın!..

Yaşlı çifte sorarlar: "Tam 65 yıl.. Bunca sene, nasıl evli kaldınız?" Yaşlı çift cevap verir: "Bizim zamanımızda kırılan şeyler tamir edilirdi, şimdiki gibi hemen çöpe atılmazdı..."



Zap'tiye

Bir bebeğin teslimat anı ilk kez görüntülendi.

Gaf kürsüsü

Bir sanal medya yazışması:

- Dövme yapmak acıtıyor mu?

- Bölgeye bağlı.

- Adana'da yaptıracağım.

Ne demiş?

"Ya rüzgar ol dağlarıma gül taşı ya da yerinden oynatma dağlarımda bir taşı" demiş Ziya Paşa. Karısı da "Bırak dağı taşı, aldın mı bana tek taşı?" demiş. O günden sonra kadınlar şairlere aşık olup, müteahhitlerle evlenmişler.