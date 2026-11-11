Televizyon kanalları maddi açıdan büyük bir mali kriz yaşıyor. Sebebi, reklam gelirlerinin haksız rekabet sonucu dijital platformlara kaymış olması. Şu anda reklam pastasının yüzde 75'i dijital kanalların yağması altında. Özellikle konvansiyonel kanalların prime time kuşağını yıllardır ayakta tutan dizi sektöründe büyük panik yaşanıyor. Kanal yönetimleri, reklam geliri yetersiz kaldığı ve dizilerin birim maliyeti karşılanamadığı için pek çok diziyi erkenden yayından kaldırdı, bazılarının yeni bölümlerinin çekimleri durduruldu, çok sayıda proje ise ertelendi.

Reklam pastasından en büyük dilimi kapan Google ve YouTube ise denetim ve şeffaflıktan kaçmak için adeta dört takla atıyor. Son olarak YouTube'un izlenme oranlarının takibi adına yapılan hamle mahkeme tarafından reddedildi. Durum böyle olunca Google ve You- Tube'un izlenme verileri ve reklam gelirlerinin bağımsız bir şekilde izlenip değerlendirilmesinin de yolu tıkanmış oldu.

Peki dijital mecra neden denetim ve şeffaflıktan kaçıyor? Çünkü eğer televizyonlar gibi bağımsız denetimden geçerlerse, gerçek izlenme oranlarının o kadar da parlak olmadığı ortaya çıkacak, gerçek gelirlerine daha yüksek oranda vergi uygulanacak ve kazançlarını, kazandıkları ülkenin dışına kaçırmaları da engellenecek. Ayrıca "Artık kimse televizyon izlemiyor" şeklindeki algı yaratma operasyonları da çökecek.

Bence bu kuralsız hegemonya, şu anda toplumun odaklandığı pek çok yolsuzluk olayından daha vahim.



Bu ne rezil savaştır?

Rusya - Ukrayna savaşından sanal medyaya yansıyan gerçek cephe görüntülerini izlemeye yürek dayanmıyor. Beni en çok rahatsız eden ise patlayıcı yüklü minik dronların zavallı askerleri teker teker avlayıp öldürmeleri.

Son izlediğim görüntüde bir Rus askeri, kendisini ısrarla takip eden drona son çare olarak sırt çantasını fırlatıyor ama parçalanarak ölmekten kurtulamıyordu.

Üzerlerinde kamera bulunan ve merkezdeki bir operatör tarafından yönlendirilen dronların tespit ettiği son görüntüler ise düşman askerlerinin ölmeden bir saniye önce gözlerine yansıyan derin çaresizlik oluyordu. Hatta içlerinde dron kamerasına bakıp diz çökerek yalvaranlar bile vardı.

Tamam, biliyorum, savaşın iyisi, güzeli olmaz da, bu kadar rezili de olmamalı artık...



Bize duba mı dayanır?

Görüntü İstanbul Sarıyer'den. İlçenin merkezindeki ana arterde trafiği felç eden çift taraflı parkı önlemek için bazı yerlere esnek dubalar yerleştirildi.

Öncelikle bilmeyenler için esnek dubanın ne anlama geldiğini anlatayım:

Bu tür dubalar kauçuktan yapılıyor ve acil durumlarda araçlara zarar vermeden esneyerek geçiş yapılmasını sağlıyor. Dikkat edin, sadece acil durumlarda. Yani yalnızca oradan geçmesi gereken emniyet, ambulans ya da itfaiye araçları bu ayrıcalıktan faydalanabiliyor. Ya da bir felaket sırasında araçların tahliyesi için uygulanıyor.

Gelin görün ki, dubalar esnek olunca bizim trafik magandaları da kanun ve kuralları "esnetmekte" bir sakınca görmüyor. Sırf aracını park etmek için eziyor kauçuk engelleri.

İşte daha 15 gün önce monte edilen Sarıyer'deki esnek dubaların hali... Bizde kural dediğin işte böyle sakız gibi "çiğnenir." (!)



Gaf kürsüsü

Kadının biri çocuğunun ayak fotoğrafını sanal medyasında paylaşıp, altına "Birileri yürümüş görünüyor" diye yazdı. Kaynanası altına yorum yaptı: "Birileri yerleri hiç silmemiş görünüyor."



Zap'tiye

Hollanda ikinci lig takımı, Sevgililer Günü'nde seremoniye çocuklar yerine iç çamaşırı mankenleriyle çıktı. Sonuç: 1 - 0 yenildiler!



Ne demiş?

"Kocanızdan gelen 'Bu ay dişini sık, gelecek ay rahatlayacağız' şeklindeki dolandırıcılık mesajlarına itibar etmeyin." (Sanal medyadan)