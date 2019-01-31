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31 Ocak 2019 Televizyon Yayın Akışı

31 Ocak 2019 - Showtv Yayın Akışı

Showtv Günlük Yayın Akışı - Showtv televizyonu ile ilgili günlük yayın akışını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Showtv Showtv

  • 06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
  • 08:00 Kendine İyi Bak
  • 10:00 Yeni Gelin
  • 13:00 Gelin Evi
  • 15:00 Zahide Yetiş'le
  • 18:45 Show TV Ana Haber
  • 20:00 Yerli dizi : Çarpışma
  • 20:00 Yerli dizi : Çarpışma
  • 20:00 Yerli dizi : Çarpışma
  • 20:00 Yerli dizi : Çarpışma
  • 20:00 Yerli dizi : Çarpışma
  • 20:00 Yerli dizi : Çarpışma
  • 20:00 Yerli dizi : Çarpışma
  • 00:15 Çukur
  • 02:45 Gülperi

GÜNÜN FİLMLERİ

GÜNÜN DİZİLERİ

ATV DİZİLERİ

Şahin Tepesi
Şahin Tepesi
Ağlama Anne
Ağlama Anne
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Sen Anlat Karadeniz
Sen Anlat Karadeniz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Can Kırıkları
Can Kırıkları
Aşk ve Mavi
Aşk ve Mavi
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