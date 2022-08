Bela Baloncuklar 3

Bela Baloncuklar oyununu arkadaşınla birlikte oynayabilirsin. "Single Player" ile tek kişilik oyuna başlarsınız, "Two Players" ile arkadaşınla 2 kişilik oyuna başlarsın. Her iki oyununda 2 ayrı modu var. Birinde zamana karşı savaşıyorsun. Diğerinde ise süresiz oynayacaksın. Bela Baloncuklar oyununun kontrolleri basit, adamınızı ok tuşlarıyla hareket ettiriyorsunuz ve boşluk tuşu işe ateş ediyorsunuz. Amacın baloncukları vurarak onları yok etmek. Büyük baloncukları vurunca daha küçük baloncuklara bölünüp başına daha çok bela olacak. Baloncukları yok et, beladan kurtul!