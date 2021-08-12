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Oyun Zeka Oyunları Dama Oyna

Dama

Zeka Oyunları
Dama OYUNU BAŞLAT
Dama oyna! İki kişinin karşı karşıya oynadığı bir masa oyunu olan damada yapılan hamleler zeka ile harmanlanır. Genellikle 10x10 bir tahta üzerinde oynanan damada satrancın aksine bütün taşlar aynı biçimde hareket ettirilir. İşte dama oyna seçeneği
Etiketler: Dama, dama oyna

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