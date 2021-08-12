Dama oyna! İki kişinin karşı karşıya oynadığı bir masa oyunu olan damada yapılan hamleler zeka ile harmanlanır. Genellikle 10x10 bir tahta üzerinde oynanan damada satrancın aksine bütün taşlar aynı biçimde hareket ettirilir. İşte dama oyna seçeneği