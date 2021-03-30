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    Oyun Zeka Oyunları Sudoku Oyna

    Sudoku

    Zeka Oyunları
    Sudoku OYUNU BAŞLAT
    Rakam yerleştirme olarak da bilinen Sudoku oyunu “Sayılar TEK olmalı” anlamına gelen “Suuji wa dokishin ni kagiru” kelimelerinin kısaltılması olarak Asya’dan gelen ve günümüze kadar yayılan bir oyundur. Zeka oyunu olarak bilinen bu oyunu oynamak isteyenler “Sudoku Oyna” şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. Bu oyunun amacı dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir alan üzerinde sayıların tekrar edilmeyecek şekilde dizmeyi başarmaktır. Sizler de internetten, telefondan, bilgisayardan sudoku oynamak için uygulamalar edinebilir, çevrimiçi ve ücretsiz şekilde sudoku oynama bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu oyunu oynama yöntemleri arasında en bilineni ise oyun sırasında sayıları tahmin etmek yerine emin olunan sayıların işaretlenmesi en mantıklı olandır.
    Etiketler: sudoku

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