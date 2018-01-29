Oyun yüklendikten sonra ilk zar atışını rakibin yapacak. Sıra sana geldiğinde "ZAR AT" tuşuna basarak zar atmalısın. Amacın sana ait olan beyaz pulları sağ alt tarafta toplamak ve attığın zarlara göre pulları sağ tarafa rakipten önce toplayıp puan kazanmak. Oynamak istediğin pulun üzerine gelerek mouse sol tuşu ile pula tıkla ve sonra taşımak istediğin yere tıklayarak pulu yerleştir. Attığın diğer zar değerini de oynadıktan sonra "ONAY" tuşuna basarak hamleni tamamla. Rakip pullarını toplamaya başlamadan, sen tüm pullarınızı toplamış olursan rakibini mars edersin!