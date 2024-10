YAPIM VE ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Asgari Aylık Kira Bedeli

Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedelinin;

- Yer teslim tarihinden itibaren;1.yıl için aylık 10.000,00 TL/Ay kira bedeli alınması,2.yıl aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık TÜFE oranında (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak ) artış yapılarak belirlenmesi,

- 3.yıl 150.000,00TL + önceki 2 yılın TÜFE artışı yapılarak belirlenmesi,

-4.yıldan 19.yılın sonuna kadar kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık TÜFE oranında (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artış yapılarak belirlenmesi,

-20.yılın aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması

- Müteakip yılların kira bedellerinin sözleşme süresi sonuna kadar her yıl yıllık TÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak belirlenmesi,