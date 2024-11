ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Arsa



Yüzölçümü Mevcut Durumu

İmar

Durumu Muhammen Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati (m²) Bedeli (TL) Miktarı (TL) (%3) Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4138 5 213,13 Arsa B/2 KAT 586.108,00 17.584,00 05/12/2024 11:00 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4138 15 232,96 Arsa B/2 KAT 582.400,00 17.472,00 05/12/2024 11:05 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4138 19 232,96 Arsa B/2 KAT 582.400,00 17.472,00 05/12/2024 11:10 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4138 20 232,96 Arsa B/2 KAT 582.400,00 17.472,00 05/12/2024 11:15 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4138 21 230,35 Arsa B/2 KAT 575.875,00 17.277,00 05/12/2024 11:20 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4140 10 219,96 Arsa B/2 KAT 549.900,00 16.497,00 05/12/2024 11:25 Şanlıurfa Eyyübiye Selçuklu 4198 23 339,69 Arsa B/2 KAT 1.953.218,00 58.597,00 05/12/2024 11:30 Şanlıurfa Eyyübiye Osmanlı 4243 1 452,84 Arsa B/2 KAT 2.264.200,00 67.926,00 05/12/2024 11:35 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4346 7 199,97 Arsa B/2 KAT 749.888,00 22.497,00 05/12/2024 11:40 Şanlıurfa Eyyübiye Osmanlı 4278 15 287,45 Arsa B/2 KAT 1.006.075,00 30.183,00 05/12/2024 11:45 Şanlıurfa Eyyübiye Selçuklu 4381 7 273,18 Arsa B/2 KAT 956.130,00 28.684,00 05/12/2024 11:50 Şanlıurfa Eyyübiye Selçuklu 4393 21 1.718,07 Arsa Hmax:30,50 9.619.474,00 288.585,00 12/12/2024 11:00 Şanlıurfa Eyyübiye Selçuklu 4393 22 1.359,16 Arsa Hmax:30,50 7.815.170,00 234.456,00 12/12/2024 11:05 Şanlıurfa Eyyübiye Selçuklu 4393 23 1.387,00 Arsa Hmax:30,50 7.975.250,00 239.258,00 12/12/2024 11:10 Şanlıurfa Eyyübiye Selçuklu 4393 24 1.391,00 Arsa Hmax:30,50 7.998.250,00 239.948,00 12/12/2024 11:15 Şanlıurfa Eyyübiye Selçuklu 4394 10 243,50 Arsa B/2 KAT 852.250,00 25.568,00 12/12/2024 11:20 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4491 29 731,35 Arsa B/2 KAT 2.194.050,00 65.822,00 12/12/2024 11:25 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4491 38 824,18 Arsa B/2 KAT 2.472.540,00 74.177,00 12/12/2024 11:30 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4499 13 299,97 Arsa B/2 KAT 959.904,00 28.798,00 12/12/2024 11:35 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4510 6 300,18 Arsa B/2 KAT 600.360,00 18.011,00 12/12/2024 11:40 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4346 6 199,97 Arsa B/2 KAT 749.888,00 22.497,00 12/12/2024 11:45 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4389 3 233,34 Arsa B/2 KAT 933.360,00 28.001,00 12/12/2024 11:50 Şanlıurfa Eyyübiye Osmanlı 4263 21 224,96 Arsa B/2 KAT 787.360,00 23.621,00 12/12/2024 11:55

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.



2- İhale 05/12/2024 ve 12/12/2024 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00'da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 5000-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

b)Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak Büyükşehir Belediyesi Girişimci hesabına yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

h)Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

m)İhalede her parsel için zaman aralığı 5'er dakka olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının alıcıya veya vekiline tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. İhale ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait her türlü vergi, resim, harç vb. diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. Satışı yapılan gayrimenkulün satış bedelinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tamamının ödenmesinden sonra alıcı adına tapu devri yapılacaktır.

9- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi

Vergi No: 7880051454

İban No: TR170001002266356156335174

10-05/12/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 04/12/2024 ve 12/12/2024 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 11/12/2024 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.









İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası

Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak Bina No:2 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 318 51 00 Dahili 1736 Faks : 0 414 316 08 62

www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr 0542 287 72 62



