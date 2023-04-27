ANKARA 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
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BALA
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ÇANKAYA
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ELMADAĞ
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EVREN
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GÖLBAŞI
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HAYMANA
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MAMAK
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POLATLI
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
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