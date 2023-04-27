ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
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AKYURT
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ALTINDAĞ
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ÇAMLIDERE
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ÇUBUK
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GÜDÜL
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KAHRAMANKAZAN
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KALECİK
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KEÇİÖREN
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KIZILCAHAMAM
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PURSAKLAR
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