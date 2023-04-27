ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
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AYAŞ
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BEYPAZARI
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ETİMESGUT
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NALLIHAN
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SİNCAN
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YENİMAHALLE
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