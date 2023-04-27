İSTANBUL 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
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ARNAVUTKÖY
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AVCILAR
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BAĞCILAR
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BAHÇELİEVLER
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BAKIRKÖY
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BAŞAKŞEHİR
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BEYLİKDÜZÜ
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BÜYÜKÇEKMECE
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ÇATALCA
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ESENYURT
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GÜNGÖREN
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KÜÇÜKÇEKMECE
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SİLİVRİ
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