Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER KONYA ÇUMRA
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÇUMRA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇUMRA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇUMRA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 46,009 | Katılım Oranı: %92.25
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.833,441 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.994,133 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %7.443,079 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.26523 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.39162 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1249 oy
%100
Seçmen Sayısı: 43,554 | Katılım Oranı: %85.37
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.4628,947 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.576,682 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.97350 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 34,650 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,690 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.84 24,930 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.33 9,720 oy 0
İyi Parti
%9.48 3,951 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.53 1,888 oy 0
Saadet Partisi
%2.04 851 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.43 596 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.5 207 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 61 oy 0
Vatan Partisi
%0.1 41 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı