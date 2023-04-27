KULU SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0