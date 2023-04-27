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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

SEYDİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SEYDİŞEHİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SEYDİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 48,394 | Katılım Oranı: %91.11
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.0225,527 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %24.2510,312 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.185,607 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.83779 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.44188 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.28119 oy
%100
Seçmen Sayısı: 46,462 | Katılım Oranı: %84.14
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.6622,444 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.0614,695 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.28480 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 26,436 oy 0
Millet İttifakı
%0 15,454 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.92 20,827 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.04 8,107 oy 0
İyi Parti
%14.18 6,037 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.18 5,609 oy 0
Saadet Partisi
%3.08 1,310 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.4 596 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.06 452 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 123 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 91 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı