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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

YUNAK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YUNAK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YUNAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,282 | Katılım Oranı: %81.11
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.359,790 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %11.891,525 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.481,087 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.13273 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9115 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2633 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,088 | Katılım Oranı: %70.06
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.938,842 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.472,151 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.6652 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,009 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,172 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%64.44 8,260 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.64 1,749 oy 0
İyi Parti
%8.11 1,040 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%7.54 967 oy 0
BAĞIMSIZ
%4.65 596 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%4.45 571 oy 0
Saadet Partisi
%1.29 165 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.32 41 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 21 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı