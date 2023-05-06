HATAY DÖRTYOL SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
HATAY GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%84.44 27.467
|
%0 0
%13.12 4.269
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.9 87.203
|
%0 0
%42.56 68.862
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%22.87 14.351
|
%0 0
%75.28 47.230
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.15 12.917
|
%0 0
%29.47 5.934
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%8.41 7.461
|
%0 0
%90.41 80.229
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.07 39.858
|
%0 0
%40.57 31.059
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.45 12.238
|
%0 0
%46.55 12.007
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.84 22.701
|
%0 0
%21.62 6.738
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.47 65.015
|
%0 0
%47.02 64.395
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.67 42.999
|
%0 0
%20.27 11.520
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.64 5.535
|
%0 0
%23.25 1.772
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.14 15.663
|
%0 0
%33.69 8.776
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%81.31 42.197
|
%0 0
%15.18 7.879
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%7.48 5.244
|
%0 0
%91.79 64.383
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.48 17.379
|
%0 0
%16.72 3.656