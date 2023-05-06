Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA HATAY YAYLADAĞI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
17.379 oy %79.48
3.656 oy %16.72

HATAY YAYLADAĞI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
HATAY GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84.44 27.467
%0 0
%13.12 4.269
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.9 87.203
%0 0
%42.56 68.862
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%22.87 14.351
%0 0
%75.28 47.230
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.15 12.917
%0 0
%29.47 5.934
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%8.41 7.461
%0 0
%90.41 80.229
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.07 39.858
%0 0
%40.57 31.059
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.45 12.238
%0 0
%46.55 12.007
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.84 22.701
%0 0
%21.62 6.738
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.47 65.015
%0 0
%47.02 64.395
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.67 42.999
%0 0
%20.27 11.520
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.64 5.535
%0 0
%23.25 1.772
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.14 15.663
%0 0
%33.69 8.776
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%81.31 42.197
%0 0
%15.18 7.879
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%7.48 5.244
%0 0
%91.79 64.383
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.48 17.379
%0 0
%16.72 3.656
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 24,676 | Katılım Oranı: %90.82
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.4817,379 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %16.723,656 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.47758 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3474 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,778 | Katılım Oranı: %91.34
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.6812,278 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.093,181 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.85975 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.73122 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4778 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1729 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,027 | Katılım Oranı: %86.28
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.8810,837 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.114,298 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.01155 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı