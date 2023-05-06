Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ISPARTA MERKEZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
87.087 oy %51.13
68.323 oy %40.11

ISPARTA MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ISPARTA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.24 1.614
%0 0
%38.57 1.107
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.32 2.207
%0 0
%39.24 1.655
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.17 11.786
%0 0
%34.86 7.188
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.38 5.110
%0 0
%41.89 4.166
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.67 2.339
%0 0
%47.8 2.448
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.85 5.548
%0 0
%37.3 3.705
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.13 87.087
%0 0
%40.11 68.323
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.55 3.847
%0 0
%39.49 2.891
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.63 5.465
%0 0
%17.02 1.198
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.91 9.413
%0 0
%35.31 5.840
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.83 2.038
%0 0
%40.21 1.581
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.43 17.017
%0 0
%32.59 9.179
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.38 860
%0 0
%41.47 681
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 190,391 | Katılım Oranı: %91.07
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.1387,087 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %40.1168,323 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %8.2714,092 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.48818 oy
%100
Seçmen Sayısı: 172,674 | Katılım Oranı: %90.45
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.6988,210 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.9339,648 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.9821,379 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.221,871 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.961,471 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.21323 oy
%100
Seçmen Sayısı: 157,256 | Katılım Oranı: %82.89
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.9171,199 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.4554,052 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.642,086 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı