Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA İZMİR BUCA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
115.905 oy %33.37
211.213 oy %60.82

İZMİR BUCA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
İZMİR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.12 22.900
%0 0
%58.8 39.463
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.36 11.811
%0 0
%74.59 41.244
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.73 11.809
%0 0
%52.24 14.436
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.56 71.970
%0 0
%60.06 125.064
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.5 31.099
%0 0
%52.28 39.177
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.4 3.055
%0 0
%58.27 5.029
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.41 96.089
%0 0
%62.68 191.753
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.37 115.905
%0 0
%60.82 211.213
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.15 8.258
%0 0
%71.79 24.547
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.82 38.748
%0 0
%68.77 103.188
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.26 8.298
%0 0
%73.43 26.198
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.08 5.852
%0 0
%69.68 16.931
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.89 28.718
%0 0
%62.65 58.238
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.27 4.477
%0 0
%78.97 20.471
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35 115.251
%0 0
%59.86 197.104
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.88 2.324
%0 0
%71.75 6.701
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.3 41.560
%0 0
%80.2 204.518
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.34 37.861
%0 0
%45.48 35.620
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37 7.287
%0 0
%58.49 11.520
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.28 15.106
%0 0
%41.43 11.971
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.16 64.550
%0 0
%68.25 156.440
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.2 27.645
%0 0
%56.33 40.769
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.13 42.036
%0 0
%61.51 80.485
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%14.35 6.504
%0 0
%82.91 37.569
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.51 39.653
%0 0
%50.54 46.061
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.18 10.375
%0 0
%69.54 27.553
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.16 8.329
%0 0
%64.04 17.115
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.56 24.032
%0 0
%53.88 32.733
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.52 52.433
%0 0
%55.88 76.066
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%19.93 10.535
%0 0
%76.58 40.474
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 393,730 | Katılım Oranı: %89.39
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %60.82211,213 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %33.37115,905 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.4218,838 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.381,335 oy
%100
Seçmen Sayısı: 361,017 | Katılım Oranı: %87.66
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %50.04155,802 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.58110,770 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.3122,769 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.3219,688 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.491,520 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.25777 oy
%100
Seçmen Sayısı: 332,877 | Katılım Oranı: %75.78
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %54.8136,407 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.290,099 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %922,396 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı