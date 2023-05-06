İZMİR TİRE SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
İZMİR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.12 22.900
|
%0 0
%58.8 39.463
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%21.36 11.811
|
%0 0
%74.59 41.244
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.73 11.809
|
%0 0
%52.24 14.436
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.56 71.970
|
%0 0
%60.06 125.064
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.5 31.099
|
%0 0
%52.28 39.177
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.4 3.055
|
%0 0
%58.27 5.029
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.41 96.089
|
%0 0
%62.68 191.753
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.37 115.905
|
%0 0
%60.82 211.213
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.15 8.258
|
%0 0
%71.79 24.547
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.82 38.748
|
%0 0
%68.77 103.188
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.26 8.298
|
%0 0
%73.43 26.198
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.08 5.852
|
%0 0
%69.68 16.931
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.89 28.718
|
%0 0
%62.65 58.238
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.27 4.477
|
%0 0
%78.97 20.471
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35 115.251
|
%0 0
%59.86 197.104
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.88 2.324
|
%0 0
%71.75 6.701
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.3 41.560
|
%0 0
%80.2 204.518
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.34 37.861
|
%0 0
%45.48 35.620
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37 7.287
|
%0 0
%58.49 11.520
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.28 15.106
|
%0 0
%41.43 11.971
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.16 64.550
|
%0 0
%68.25 156.440
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.2 27.645
|
%0 0
%56.33 40.769
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.13 42.036
|
%0 0
%61.51 80.485
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%14.35 6.504
|
%0 0
%82.91 37.569
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.51 39.653
|
%0 0
%50.54 46.061
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.18 10.375
|
%0 0
%69.54 27.553
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.16 8.329
|
%0 0
%64.04 17.115
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.56 24.032
|
%0 0
%53.88 32.733
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.52 52.433
|
%0 0
%55.88 76.066
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%19.93 10.535
|
%0 0
%76.58 40.474