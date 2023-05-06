Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA MARDİN DARGEÇİT
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.761 oy %29.02
8.895 oy %68.64

MARDİN DARGEÇİT SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MARDİN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.54 49.807
%0 0
%47.87 48.128
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%29.02 3.761
%0 0
%68.64 8.895
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.43 4.941
%0 0
%82.59 24.844
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%18.73 25.489
%0 0
%80.38 109.403
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.4 3.511
%0 0
%78.03 13.431
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.14 30.366
%0 0
%44.81 25.606
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%14.84 8.393
%0 0
%84.02 47.505
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.86 4.048
%0 0
%41.87 3.034
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.76 5.450
%0 0
%52.33 6.232
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.96 5.468
%0 0
%26.73 2.031
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,384 | Katılım Oranı: %78.31
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %68.648,895 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.023,761 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.85240 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4862 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,690 | Katılım Oranı: %83.48
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %67.628,552 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %27.173,436 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %3.68466 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.7595 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6684 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1114 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,517 | Katılım Oranı: %67.52
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %70.357,230 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %27.842,861 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.81186 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı