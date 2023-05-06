Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA MARDİN ÖMERLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
4.048 oy %55.86
3.034 oy %41.87

MARDİN ÖMERLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MARDİN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.54 49.807
%0 0
%47.87 48.128
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%29.02 3.761
%0 0
%68.64 8.895
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.43 4.941
%0 0
%82.59 24.844
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%18.73 25.489
%0 0
%80.38 109.403
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.4 3.511
%0 0
%78.03 13.431
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.14 30.366
%0 0
%44.81 25.606
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%14.84 8.393
%0 0
%84.02 47.505
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.86 4.048
%0 0
%41.87 3.034
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.76 5.450
%0 0
%52.33 6.232
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.96 5.468
%0 0
%26.73 2.031
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,173 | Katılım Oranı: %82.25
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.864,048 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.873,034 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2145 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2820 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,637 | Katılım Oranı: %85.98
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.374,160 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %34.042,426 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.68405 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.2690 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5640 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.086 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,717 | Katılım Oranı: %69.04
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.883,000 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %43.972,543 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4.15240 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı