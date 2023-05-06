MARDİN SAVUR SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MARDİN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.54 49.807
|
%0 0
%47.87 48.128
|
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%29.02 3.761
|
%0 0
%68.64 8.895
|
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.43 4.941
|
%0 0
%82.59 24.844
|
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%18.73 25.489
|
%0 0
%80.38 109.403
|
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.4 3.511
|
%0 0
%78.03 13.431
|
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.14 30.366
|
%0 0
%44.81 25.606
|
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%14.84 8.393
|
%0 0
%84.02 47.505
|
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.86 4.048
|
%0 0
%41.87 3.034
|
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.76 5.450
|
%0 0
%52.33 6.232
|
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.96 5.468
|
%0 0
%26.73 2.031