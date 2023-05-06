Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA OSMANİYE MERKEZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
101.774 oy %63.43
47.492 oy %29.6

OSMANİYE MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.42 10.381
%0 0
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.44 32.605
%0 0
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.47 2.226
%0 0
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.57 48.200
%0 0
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.43 101.774
%0 0
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.2 5.534
%0 0
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.63 6.209
%0 0
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 189,065 | Katılım Oranı: %86.54
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.43101,774 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %29.647,492 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.4710,385 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.49790 oy
%100
Seçmen Sayısı: 172,893 | Katılım Oranı: %85.33
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.4293,895 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %20.3829,247 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.1713,158 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.885,576 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.991,426 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.16231 oy
%100
Seçmen Sayısı: 158,430 | Katılım Oranı: %75.72
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.2959,295 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.5353,677 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.184,933 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı