Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA OSMANİYE TOPRAKKALE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
6.209 oy %55.63
4.266 oy %38.22

OSMANİYE TOPRAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.42 10.381
%0 0
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.44 32.605
%0 0
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.47 2.226
%0 0
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.57 48.200
%0 0
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.43 101.774
%0 0
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.2 5.534
%0 0
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.63 6.209
%0 0
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,463 | Katılım Oranı: %91
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.636,209 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %38.224,266 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.81649 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3438 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,877 | Katılım Oranı: %88.56
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.445,827 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %26.342,719 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.711,209 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.63478 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.772 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1819 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,248 | Katılım Oranı: %80.27
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %55.494,491 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.73,132 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.82471 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı