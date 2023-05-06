OSMANİYE TOPRAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
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0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
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28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.42 10.381
|
%0 0
%21.17 3.034
|
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.44 32.605
|
%0 0
%30.74 15.796
|
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.47 2.226
|
%0 0
%29.44 1.001
|
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.57 48.200
|
%0 0
%33.46 27.538
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.43 101.774
|
%0 0
%29.6 47.492
|
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.2 5.534
|
%0 0
%32.55 2.943
|
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.63 6.209
|
%0 0
%38.22 4.266