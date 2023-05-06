SAMSUN ALAÇAM SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
SAMSUN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.39 13.256
|
%0 0
%20.88 3.721
|
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.46 10.645
|
%0 0
%33.5 5.803
|
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%83.7 8.201
|
%0 0
%12.18 1.193
|
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.04 64.149
|
%0 0
%50.08 76.415
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%84 10.522
|
%0 0
%11.91 1.492
|
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.32 62.353
|
%0 0
%28.71 27.836
|
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.11 44.738
|
%0 0
%23.11 14.743
|
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.53 67.608
|
%0 0
%20.39 18.743
|
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.03 18.337
|
%0 0
%26.03 6.915
|
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.68 117.564
|
%0 0
%37.97 81.625
|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.61 11.150
|
%0 0
%24.77 4.025
|
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.45 7.889
|
%0 0
%26.2 3.020
|
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.78 10.534
|
%0 0
%18.82 2.582
|
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.3 24.893
|
%0 0
%29.95 11.594
|
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.49 37.146
|
%0 0
%20.86 10.404
|
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.37 42.960
|
%0 0
%17.57 9.757
|
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.05 3.751
|
%0 0
%34.07 2.093