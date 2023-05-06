Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA SAMSUN İLKADIM
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
117.564 oy %54.68
81.625 oy %37.97

SAMSUN İLKADIM SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SAMSUN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.39 13.256
%0 0
%20.88 3.721
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.46 10.645
%0 0
%33.5 5.803
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.7 8.201
%0 0
%12.18 1.193
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.04 64.149
%0 0
%50.08 76.415
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84 10.522
%0 0
%11.91 1.492
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.32 62.353
%0 0
%28.71 27.836
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.11 44.738
%0 0
%23.11 14.743
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.53 67.608
%0 0
%20.39 18.743
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.03 18.337
%0 0
%26.03 6.915
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.68 117.564
%0 0
%37.97 81.625
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.61 11.150
%0 0
%24.77 4.025
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.45 7.889
%0 0
%26.2 3.020
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.78 10.534
%0 0
%18.82 2.582
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.3 24.893
%0 0
%29.95 11.594
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.49 37.146
%0 0
%20.86 10.404
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.37 42.960
%0 0
%17.57 9.757
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.05 3.751
%0 0
%34.07 2.093
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 245,376 | Katılım Oranı: %89.2
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.68117,564 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %37.9781,625 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.9614,970 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.39834 oy
%100
Seçmen Sayısı: 240,646 | Katılım Oranı: %87.82
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.89123,733 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %29.1860,282 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.3419,298 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.122,306 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3612 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.18373 oy
%100
Seçmen Sayısı: 231,792 | Katılım Oranı: %75.17
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.63100,283 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.0768,531 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.32,231 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı