Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ZONGULDAK ÇAYCUMA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
33.773 oy %52.68
26.316 oy %41.05

ZONGULDAK ÇAYCUMA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.61 18.176
%0 0
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.68 33.773
%0 0
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.92 23.052
%0 0
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.79 61.704
%0 0
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.71 7.364
%0 0
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.5 11.028
%0 0
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.01 16.121
%0 0
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.63 34.502
%0 0
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 74,393 | Katılım Oranı: %89.7
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.6833,773 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.0526,316 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.353,429 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.93595 oy
%100
Seçmen Sayısı: 72,211 | Katılım Oranı: %88.84
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.9433,500 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.9421,911 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.024,283 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.17714 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.62380 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3183 oy
%100
Seçmen Sayısı: 72,114 | Katılım Oranı: %83.03
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.329,446 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %46.4526,663 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.251,292 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı