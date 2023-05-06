ZONGULDAK GÖKÇEBEY SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.61 18.176
|
%0 0
%31.69 9.349
|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.68 33.773
|
%0 0
%41.05 26.316
|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.92 23.052
|
%0 0
%32.99 12.482
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.79 61.704
|
%0 0
%41.27 49.171
|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.71 7.364
|
%0 0
%41.99 5.980
|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.5 11.028
|
%0 0
%45.71 10.395
|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.01 16.121
|
%0 0
%42.18 13.331
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.63 34.502
|
%0 0
%49 37.874