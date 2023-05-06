Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ZONGULDAK DEVREK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
23.052 oy %60.92
12.482 oy %32.99

ZONGULDAK DEVREK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.61 18.176
%0 0
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.68 33.773
%0 0
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.92 23.052
%0 0
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.79 61.704
%0 0
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.71 7.364
%0 0
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.5 11.028
%0 0
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.01 16.121
%0 0
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.63 34.502
%0 0
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 46,102 | Katılım Oranı: %85.45
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.9223,052 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %32.9912,482 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.131,940 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.96363 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,179 | Katılım Oranı: %85.65
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.3923,353 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %27.4810,124 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.112,620 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.24457 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.39144 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.39142 oy
%100
Seçmen Sayısı: 44,856 | Katılım Oranı: %78.43
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.0620,417 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.8612,872 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.08707 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı