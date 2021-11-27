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42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Çağla Şıkel 42 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kız gibi. Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, Instagram hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak bornozlu pozunu yayınlayan Şıkel, daha sonra birbirinden iddialı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı

Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:06
42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

15. İstanbul 2021 İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nın sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, Instagram hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak yarışma öncesi hazırlık sürecinde çektiği bornozlu pozunu yayınlayan Şıkel, daha sonra birbirinden iddialı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, hem hazırlık sürecini hem de yarışma anına ait fotoğraf ve videolarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Bornozuyla objektif karşısına geçen Şıkel, saçları yapılırken çektiği bir kareyi 'Motivasyon şart' notuyla yayınladı.

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Ünlü sunucu, daha sonra derin göğüs dekolteli yeşil elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel sosyal medyaya damga vurdu! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Art arda paylaşımlarda bulunan Şıkel, son olarak da üst kısmı transparan olan ve kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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