Trend Galeri Trend Magazin 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı! Sabahları susam yağı ile…

50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı! Sabahları susam yağı ile…

49 yaşındaki Defne Samyeli kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli son olarak katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli, güzellik sırlarını açıkladı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin çok konuşulan güzellik itirafı…

Giriş Tarihi: 28.12.2021 08:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 08:01 PAYLAŞ