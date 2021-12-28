50’sine merdiven dayayan Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı! Sabahları susam yağı ile…

49 yaşındaki Defne Samyeli kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli son olarak katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli, güzellik sırlarını açıkladı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin çok konuşulan güzellik itirafı…
Sahne kıyafetleri, özel hayatı ve kızlarının paylaşımlarıyla gündeme gelen Defne Samyeli Okan Bayülgen'e konuk oldu. Samyeli daha önce yaptığı "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum" sözlerine açıklık getirdi.
Defne Samyeli, "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuya dair yeni sözler söyledi.
Okan Bayülgen "Bunu nasıl yapabiliyorsun?" deyince Samyeli "Önce kuru fırçayla vücudunu fırçalıyorsun ayaklarından başlayarak.
Psikolojimi hemen düzeltiyor. Ben vücuduma istersen yoğurt süreyim bana yarar. Fırçayla kan dolaşımını harekete geçiriyorum" dedi.
Defne Samyeli açıklamasında "Samimiyetle yanıt veriyorum. Sabah rutinim" yorumunda bulundu. Defne Samyeli bunu her gün yapmadığını da itiraf etti.