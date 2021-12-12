Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bu nasıl anne?" dedirtti! Havva Öztel'in Kapadokya pozları yaktı geçti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.