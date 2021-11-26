Aleyna Tilki'nin göbeği açık pozuna "Yeter artık zayıflama" yorumları yağdı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.

İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor.

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni albümü için kolları sıvadı.