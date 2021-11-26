Trend Galeri Trend Magazin Aleyna Tilki'nin göbeği açık pozuna "Yeter artık zayıflama" yorumları yağdı!

Aleyna Tilki'nin göbeği açık pozuna "Yeter artık zayıflama" yorumları yağdı!

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor. Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu. Aleyna Tilki paylaşımlarına hız verdi. Son olarak oyuncaklarla dolu odasından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin göbeği açık pozunda kemikleri sayılınca hayranlarından "Yeter artık zayıflama" yorumları yağdı. İşte sık sık ev hallerini paylaşan Aleyna Tilki'nin yeni pozu...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:58
Aleyna Tilki’nin göbeği açık pozuna Yeter artık zayıflama yorumları yağdı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.

Aleyna Tilki’nin göbeği açık pozuna Yeter artık zayıflama yorumları yağdı!

İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor.

Aleyna Tilki’nin göbeği açık pozuna Yeter artık zayıflama yorumları yağdı!

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Aleyna Tilki’nin göbeği açık pozuna Yeter artık zayıflama yorumları yağdı!

Son olarak İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki yeni albümü için kolları sıvadı.

Aleyna Tilki’nin göbeği açık pozuna Yeter artık zayıflama yorumları yağdı!

Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu.

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