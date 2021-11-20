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Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Photshop'u abartınca olanlar oldu...

Küçük yaşta şöhreti yakalayan, "O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla dillere dolanan Aleyna Tilki, şimdilerde çok popüler. Her hareketiyle olay yaratan Tilki, şu sıralar annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile birlikte Dubai'de tatil yapıyor. Sosyal medya paylaşımıyla büyüleyen şarkıcı, son pozuyla alay konusu oldu. Aleyna Tilki, paylaşımına yaptığı photoshop'u abartınca takipçileri tarafından tiye alındı.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 14:54
Aleyna Tilki’nin mini şortlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Photshop’u abartınca olanlar oldu...

Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'le birlikte tatil için gittiği Dubai'den bir fotoğrafını paylaştı.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Photshop’u abartınca olanlar oldu...

Genç şarkıcı, takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir detay ile sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Photshop’u abartınca olanlar oldu...

Instagram hesabından alev ve kalp emojisiyle birlikte yayınladığı şortlu bir karesinde, programla bacak boyunu uzatmayı tercih eden Aleyna Tilki, bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Photshop’u abartınca olanlar oldu...

"BU NASIL BOY UZATMA!"

Ünlü şarkıcıya; "Boyunu bu kadar uzun göstermene ne gerek var ki?, "Üç metre yapsaydın kendini", "Ben de 1.55 boyla 1.80 çıkabiliyorum", "Bu nasıl boy uzatma!" şeklinde yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki’nin mini şortlu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Photshop’u abartınca olanlar oldu...

İşte Aleyna Tilki'nin dillere düşen o paylaşımı!

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