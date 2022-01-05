Trend Galeri Trend Magazin Almeda Abazi'den Tolgahan Sayışman itirafı! Dikkat çeken açıklama…

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Evlendikten iki yıl sonra ilk oğulları Efehan'ı kucaklarına alan çift, ikinci çocukları Alina'ya ise geçtiğimiz haziranda kavuştu. Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda, , önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikiliden Almeda Abazi, eşiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:32 PAYLAŞ