Almeda Abazi’den Tolgahan Sayışman itirafı! Dikkat çeken açıklama…

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Evlendikten iki yıl sonra ilk oğulları Efehan'ı kucaklarına alan çift, ikinci çocukları Alina'ya ise geçtiğimiz haziranda kavuştu. Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda, , önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikiliden Almeda Abazi, eşiyle ilgili bir itirafta bulundu.
Gazetecilerle ayak üstü sohbet oyuncu Tolgahan Sayışman, "Eşimin Arnavutluktan kuzenleri geldi. Orada kaliteli döner olmadığı için buraya geldik. Onlar da yedikten sonra çok beğendiler" dedi.
Gazetecilerin, "Tolgahan bey mutfakta becerikli mi? İyi yemek yapar mı?" Sorusuna Almeda, "Tolga çok güzel yemek yer. Ama yemek yapamaz" diye cevap verdi.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Aynasız filminin çekimlerini bittiğini de söyleyen oyuncu, "Set bitti. Bende sürekli montajdayım. O da bittikten sonra vizyon tarihi belli olacak. Kovid süreci de biraz normale dönerse, sizlerle net bir tarih paylaşacağım" dedi.
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çıragan Sarayı'nda dünyaevine girdi.
Çiftin nikah şahitliğini üstlenen oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, kayınvalidesi Albana Abazi ile düğünde verdiği poz ise sosyal medyada gündem oldu.