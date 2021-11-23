Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme! 6 yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilmişti...

Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık ilişkilerini bitiren Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, ekim sonunda sessiz sedasız barışmıştı.

İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitti.

Hürriyet'in haberine göre; Kasım başında Amsterdam'a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı istemiş.

1 AYLIK KAÇAMAK 1 ay boyunca Amsterdam'da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor.