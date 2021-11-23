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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme! 6 yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilmişti...

Son olarak "Çukur" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu
olan Bige Önal ile 6 yıldır aşk yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda evlenmesi beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Çok geçmedi ki İynemli ile Önal'ın sessiz sedasız barıştığı iddia edildi. İddialara henüz yanıt gelmezken, Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:28
Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme! 6 yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilmişti...

Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık ilişkilerini bitiren Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, ekim sonunda sessiz sedasız barışmıştı.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme! 6 yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilmişti...

İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitti.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme! 6 yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilmişti...

Hürriyet'in haberine göre; Kasım başında Amsterdam'a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı istemiş.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme! 6 yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilmişti...

1 AYLIK KAÇAMAK

1 ay boyunca Amsterdam'da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal cephesinde bomba gelişme! 6 yıllık ilişkilerini bitirdikleri iddia edilmişti...

Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.

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