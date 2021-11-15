Trend Galeri Trend Magazin Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ'un eşine bakışları kıskandırdı!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ'un eşine bakışları kıskandırdı!

Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 18 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak eşi Mehmet Aslantuğ ile gittikleri Göcek'ten paylaşımlarda bulundu. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın aşk pozlarına beğeni yağarken özellikle yakışıklı oyuncunun eşine bakışları sosyal medyada yorumlara yansıdı. Mehmet Aslantuğ'un aşk dolu bakışları hayranları tarafından kıskanılırken çifte "Maşallah" yorumları yağdı. Öte yandan sıfır makyaj hali ile poz veren Arzum Onan'ın doğal güzelliği övgüleri topladı. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım...

Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 07:12
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ’un eşine bakışları kıskandırdı!

Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ’un eşine bakışları kıskandırdı!

Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 18 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ’un eşine bakışları kıskandırdı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ’un eşine bakışları kıskandırdı!

Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak eşi Mehmet Aslantuğ ile gittikleri Göcek'ten paylaşımlarda bulundu.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ’un eşine bakışları kıskandırdı!

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın aşk pozlarına beğeni yağarken özellikle yakışıklı oyuncunun eşine bakışları sosyal medyada yorumlara yansıdı.

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