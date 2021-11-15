Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinden aşk dolu paylaşım! Mehmet Aslantuğ’un eşine bakışları kıskandırdı!

Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.
Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 18 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti.
Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak eşi Mehmet Aslantuğ ile gittikleri Göcek'ten paylaşımlarda bulundu.
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın aşk pozlarına beğeni yağarken özellikle yakışıklı oyuncunun eşine bakışları sosyal medyada yorumlara yansıdı.