Aşkları doludizgin devam ediyor! Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu sosyal medyayı salladı!

Naz Çağla Irmak ile kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'nun aşkları doludizgin devam ediyor. Önceki gün bir araya gelerek vakit geçiren çift, yeni fotoğraflarını yayınladı.

Aşklarını yaklaşık üç ay önce sosyal medyadan ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu, önceki gün birlikte vakit geçirdi. Aşıklar, bir kafede köpekleriyle birlikte poz verdi. İlişkileri doludizgin süren çift, mutlu anlarını da sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmedi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Irmak ile Levendoğlu'na takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

ARADIĞI AŞKI BULDU Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı bulmuştu.

SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞİ İLAN ETTİ Daha önce "Bir daha evlenmem." açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçmişti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne sermişti. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmamıştı.