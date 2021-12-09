Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinden romantik kutlama! Sosyal medyada gündem oldular

Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Eser Yenenler, paylaşımına; "Dört yıl önce bugün bir tuttuk ellerimizi bir daha hiç bırakmadık" notunu düşerken; Berfu Yenenler ise gönderisinde; "Tam dört sene önce bugün bu zamanlar el ele tutuşmuştuk hala el eleyiz. Dört sene binlerce ani iki güzel emmi oğlan sen ben. Ne güzel tek olmak bir de sonsuz olalım daha ne isterim" ifadelerini kullandı.