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Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinden romantik kutlama! Sosyal medyada gündem oldular

Oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel Berfu Yenenler ile Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, geçtiğimiz aylarda da ikinci oğulları Mete'ye kavuşmuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiren Berfu-Eser Yenenler çifti, bugün yıl dönümlerini kutladı. Dört yıl önce başlayan aşklarını 2019 yılında evlilikle taçlandıran ikili, mutluluklarını yayınladıkları pozlarla dile getirdi.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 16:11
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinden romantik kutlama! Sosyal medyada gündem oldular

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinden romantik kutlama! Sosyal medyada gündem oldular

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu ve Eser çifti, bu kez ilişkilerinin yıl dönümlerini kutladı. Ünlü çift, daha önce çekilen mutlu fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinden romantik kutlama! Sosyal medyada gündem oldular

Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Eser Yenenler, paylaşımına; "Dört yıl önce bugün bir tuttuk ellerimizi bir daha hiç bırakmadık" notunu düşerken; Berfu Yenenler ise gönderisinde; "Tam dört sene önce bugün bu zamanlar el ele tutuşmuştuk hala el eleyiz. Dört sene binlerce ani iki güzel emmi oğlan sen ben. Ne güzel tek olmak bir de sonsuz olalım daha ne isterim" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinden romantik kutlama! Sosyal medyada gündem oldular

İki çocukları olan Yenenler çiftinin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çiftinden romantik kutlama! Sosyal medyada gündem oldular

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