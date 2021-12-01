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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez ayrıldı iddiası! Selin Yağcıoğlu'ndan iddialara jet yanıt!

Ünlü oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Eylül ayında yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyuran çift, ayrılığa dayanamamış ve yeniden bir araya gelmişti. Ancak çift hakkında yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. İkinci kez ayrıldığı konuşulan ikiliden Selin Yağcıoğlu, haberlere jet hızıyla yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:58
Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez ayrıldı iddiası! Selin Yağcıoğlu’ndan iddialara jet yanıt!

2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez ayrıldı iddiası! Selin Yağcıoğlu’ndan iddialara jet yanıt!

TEKTAŞINI TAKTI

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez ayrıldı iddiası! Selin Yağcıoğlu’ndan iddialara jet yanıt!

"AYRILDIK"

Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez ayrıldı iddiası! Selin Yağcıoğlu’ndan iddialara jet yanıt!

DOĞUM GÜNÜNDE BARIŞTILAR

İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmedi. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez ayrıldı iddiası! Selin Yağcıoğlu’ndan iddialara jet yanıt!

İKİNCİ KEZ AYRILDILAR MI?

Atan ve Yağcıoğlu'nun ikinci kez ayrıldığı iddia edildi. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi.

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